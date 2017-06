26 giugno 1992, la Danimarca, da ripescata, vince gli Europei

Il 26 giugno 1992 la Danimarca batte 2-0 la Germania in finale e vince i campionati Europei in Svezia. Per i danesi fu un successo inatteso e insperato. La guerra civile in Jugoslavia spinse infatti l'Uefa a squalificare i serbi dal torneo. E la Danimarca fu così ammessa a partecipare, come ripescata. C'è chi ha sostenuto che molti dei calciatori della Danimarca fossero già al mare, in vacanza. In realtà la squadra era ancora in attività, a giocare alcune amichevoli in attesa di un possibile ripescaggio. La Danimarca - che aveva in squadra il portiere Schmeichel, Henrik Larsen e Brian Laudrup - stupì tutti perché dopo aver eliminato Francia e Inghilterra ai gironi, riuscì a sconfiggere l'Olanda di Van Basten e Gullit in semifinale ai calci di rigore. E in finale superò la Germania campione del Mondo che poteva schierare tra gli altri Brehme, Effenberg, Sammer, Riedle e Klinsmann. La prima rete fu di Jensen, la seconda di Vilfort. La vicenda personale di quest'ultimo commosse tutta Europa: durante il torneo si seppe che la figlia era malata di leucemia. Alla fine di ogni partita della squadra danese, Vilfort tornava a Copenaghen per stare vicino alla bambina. Quel gol fu ancora più speciale, anche se poi però qualche settimana più tardi la ragazzina non riuscì a vincere la sua battaglia.