26 maggio 1999, Champions allo United dopo una sfida incredibile col Bayern Monaco

Il 26 maggio 1999 il Manchester United vince la Champions in finale 2-1 contro il Bayern Monaco al termine di una partita memorabile. I tedeschi erano andati in vantaggio al sesto minuto con Mario Basler su punizione ed erano poi riusciti a controllare la partita fino al novantesimo, peraltro colpendo anche due pali, prima con Scholl e poi con con Jancker. Nei minuti di recupero (tre) però accadde l'incredibile: su un'azione d'angolo molto confusa la palla in area alla fine arrivò a Sheringham che riuscì pareggiare. Lo United non si accontentò e torno alla carica in avanti conquistandosi un nuovo angolo. Battuto corto, ecco poi il cross per Sheringham e l'intervento di Solskjaer

(Nella foto) che siglò il 2-1 Il Manchester United diventava così la prima squadra a conquistare la Champions senza aver vinto l'anno precedente il campionato. Gli inglesi non vincevano questa competizione dal 1968.