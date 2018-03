26 marzo 2005, prima doppietta in azzurro di Pirlo: due magie su punizione

Il 26 marzo 2005 a San Siro si gioca una sfida molto importante di qualificazione ai Mondiali: Italia-Scozia. Gli azzurri vincono per 2-0 grazie a una doppietta di Andrea Pirlo. L'allora regista del Milan illumina la scena nel suo stadio segnando in entrambe le occasioni su calcio di punizione. Prima di allora Pirlo aveva realizzato una sola rete con la maglia azzurra, in un'amichevole contro la Tunisia. Il successo contro la Scozia porta la squadra di Marcello Lippi a staccare le inseguitrici Slovenia e Norvegia e compiere un passo importante verso la qualificazione ai Mondiali di Germania 2006.