27 dicembre 1983, Platini vince il suo primo Pallone d'Oro

Il 27 dicembre 1983 Michel Platini vince il suo primo Pallone d'Oro. L'asso della Juventus non ha praticamente concorrenza: 110 i punti ottenuti, contro i 26 del secondo classificato Kenny Dalglish del Liverpool e i 25 del danese Allan Simonsen. Le Roi fu assoluto protagonista con la maglia bianconera con la quale vinse il campionato e il titolo di capocannoniere. Anche in Europa il suo contributo fu importante, sebbene si sia dovuto arrendere in finale di Coppa dei Campioni contro l'Amburgo. Il premo di France Football finirà nelle sue mani anche nei due anni successivi.