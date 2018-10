27 ottobre 2009, il Real Madrid perde 4-0 dall'Alcorcon, club di C

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 27 ottobre 2009 è una data storicamente negativa per il Real Madrid. Quel giorno è ricordato per la clamorosa, incredibile, sconfitta dei Blancos contro l'Alcorcon in Copa del Rey nell'andata dei sedicesimi. Gli avversari - un club di terza divisione - sconfissero per 4-0 il Real. Il tecnico madridista Pellegrini aveva mandato in campo questa formazione: Dudek, Arbeloa, Albiol, Metzelder, Drenthe, Guti, Diarra, Raul, Van der Vaart, Granero, Benzema. Di Borja (autore di una doppietta) autorete di Arbeloa ed Ernesto i gol dell'Alcorcon. Un'onta davvero difficile da accettare per la storia e il blasone del Real.