28 giugno 2012, Balotelli schianta la Germania. L'Italia va in finale agli Europei

Il 28 giugno 2012 a Varsavia va in scena la semifinale degli Europei con il classico dei classici: Germania-Italia. I tedeschi hanno la possibilità di vendicare lo 0-2 dei Mondiali giocati in casa 6 anni prima e sulla carta appaiono più forti degli azzurri di Cesare Prandelli, reduci da una vittoria ai calci di rigore contro l'Inghilterra. Ma la partita mette in evidenza la grande personalità degli azzurri che dopo aver concesso le battute iniziali alla squadra di Low salgono in cattedra. al 20' Balotelli di testa raccoglie uno splendido cross di Cassano e segna il gol del vantaggo; 16 minuti più tardi ancora Balotelli raccoglie un lancio di Montolivo e scarica un destro violentissimo sul quale Neuer non può nulla. Epica l'esultanza del centravanti, a petto nudo come una statua. L'Italia sfiora più volte il tris ma nel finale di partita concede un rigore alla Germania, trasformato da Mesut Ozil. La sostanza non cambia, l'Italia si conferma bestia nera della Germania e va in finale.