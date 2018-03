28 marzo 1965, l'Inter vince 5-2 il derby e Sandro Mazzola segna una doppietta

Il 28 marzo 1965 il derby tra Inter e Milan finisce 5-2. Era la grande Inter di Helenio Herrera ma anche il Milan - guidato da Liedholm - disponeva di una squadra di ottimo livello, con giocatori del calibro di Cesare Maldini, Radice, Rivera, Amarildo. Quel giorno i rossoneri - prima del match - avevano tre punti di vantaggio sui nerazzurri, secondi in classifica. Il primo gol fu realizzato da Jair poi arrivò il pari di Amarildo. Domenghini e Corso nella ripresa iniziarono a mettere in ginocchio il Milan che comunque riuscì ad accorciare le distanze ancora con Amarildo. Negli ultimi dieci minuti Mazzola segnò la doppietta che regalò la vitotria (5-2) all'Inter. Un successo molto importante perché consentì all'Inter di andare avanti con la sua rimonta in classifica. E infatti alla fine vinse il campionato con tre punti di vantaggio sui rossoneri.