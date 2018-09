28 settembre 1969, Chinaglia segna alla prima da titolare in A. Alla Lazio inizia la sua era

© foto di Federico Gaetano

Il 28 settembre 1969 alla Lazio inizia l'era Chinaglia. L'attaccante di Carrara segna contro il milan il primo gol in serie A, alla sua prima da titolare nel massimo campionato. E sarà il primo gol di una lunga serie, che lo collocherà nella galleria dei più grandi della storia della Lazio. Era arrivato a Roma dopo le esperienze alla Massese e all'Internpaoli (in serie C) e quell'anno realizzò 12 reti in campionato, diventando il punto fisso dell'attacco biancoceleste. Lo scudetto arrivò nella stagione '73-74 quando segnò 24 reti in trenta partite. Attaccante di grande stazza, era un autentico trascinatore. Dopo la Lazio, decise di provare l'esperienza in America con i New York Cosmos di Pelè con cui vinse anche per cinque anni il premio di miglior marcatore dalla North American Soccer League. E' morto il primo aprile 2012 nella sua casa di Naples in Florida.

