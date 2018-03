Il 29 gennaio 1910 nasce l'Associazione Calcio Padova. Primo presidente il barone Giorgio Treves de' Bonfili. In tre settimane la neonata squadra gioca la sua prima partita, un'amichevole contro il Verona pareggiata 0-0 al campo "Giovan Battista Belzoni" e si iscrive al campionato veneto di seconda categoria. La prima soddisfazione la promozione in Prima categoria nel 1914. Con la nascita del campionato nazionale a girone unico il Padova riesce a centrare la promozione in Serie A nel 1932. Da allora sono 16 le partecipazioni al massimo campionato.