29 marzo 1959, la Roma batte 8-0 il Napoli. E' la peggior sconfitta nella storia partenopea

Il 29 marzo 1959 la Roma batte 8-0 il Napoli in campionato, alla venticinquesima giornata. La squadra giallorossa aveva come allenatore-giocatore lo svedese Nordhal mentre i calciatori più rappresentativi erano Guarnacci, Losi, Da Costa, Selmosson. Nel Napoli invece giocavano tra gli altri Pesaola e Vinicio. In panchina per i partenopei c'era Amedeo Amadei, che con la Roma aveva conquistato da giocatore lo scudetto del 1942. Dopo soli otto minuti la squadra capitolina era già avanti 2-0 con le reti di Lojodice e Pestrin. Poi arrivarono anche i gol di Dino Da Costa autore di una tripletta. Il 6-0 lo firmò Pestrin contro un Napoli che non riusciva ad opporre resistenza. La doppietta di Selmosson fissò il punteggio sull'8-0. La Roma peraltro colpì anche quattro pali. Resta, quella, la peggior sconfitta per il Napoli nella massima serie italiana.