29 novembre 1899, nasce il Barcellona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 29 novembre 1899 da un'iniziativa di Hans-Max Gamper nasce il Foot-Ball Barcelona. Lo svizzero, arrivato in Catalogna un anno prima, il 22 ottobre dello stesso fa pubblicare un annuncio su Los Deportes nel quale propone di organizzare alcune partite a Barcellona. L'annuncio ha un riscontro positivo, tanto che risponde un numero tale di persone da formare un club. Il colore ufficiale, blaugrana viene scelto secondo la leggenda in onore del Basilea, squadra nella quale lo stesso Gamper aveva giocato in gioventù. Primo presidente, scelto per anzianità, Walter Wild.