3 aprile 1982, l'esordio di Van Basten che raccoglie il testimone di Cruijff

Il 3 aprile 1982 è il giorno del debutto in prima squadra, nell'Ajax, di Marco Van Basten. La partita era quella contro Nec Nijmegen. L'olandese entrò nella ripresa al posto di Crujiff: a posteriori, quasi un passaggio di consegne tra due grandissimi del calcio. Aveva appena 17 anni e mezzo ma si muoveva già con la sua classica leggerezza, con quell'eleganza che lo avrebbe sempre accompagnato nel corso della sua carriera. E quel giorno Van Basten segnò anche un gol. Per far capire a tutti che stava nascendo una grande stella. La sua carriera stava per prendere il volo e nel corso degli anni lo avrebbe portato a vincere praticamente tutto con le squadre di club e con l'Olanda (ad eccezione del campionato del mondo).