3 dicembre 1977, l'Italia batte il Lussemburgo e si qualifica per i mondiali in Argentina

Il 3 dicembre 1977 l'Italia batte il Lussemburgo 3-0 e si qualifica per i mondiali in Argentina. Il match si giocò allo stadio Olimpico a Roma: gli azzurri dovevano vincere a tutti i costi per guadagnarsi l'accesso alla Coppa del Mondo. La squadra di Bearzot mise subito la partita in discesa perché dopo quattro minuti Bettega firmò l'uno a zero sfruttando una punizione battuta da Causio dalla fascia destra. Il due a zero arrivò all'undicesimo con una rete di testa di Graziani che approfittò di un errore clamoroso da parte del portiere in uscita. Il gol del definitivo 3-0 fu siglato da Causio dall'interno dell'area di rigore. La Nazionale poteva così festeggiare l'approdo ad Argentina '78 dove si sarebbe classificata quarta.