3 giugno 2002, doppio Vieri e l'Italia liquida l'Ecuador del falso mito De la Cruz

Il 3 giugno 2002 l'Italia di Giovanni Trapattoni fa il suo esordio ai Mondiali di Giappone e Corea del Sud. Primo avversario l'Ecuador, teatro della sfida il Sapporo Dome, impianto che ha la particolarità di essere completamente coperto. I giorni di preparazione alla partita saranno ricordati per l'assurdo mito legato a un giocatore dei sudamericani, Ulises de la Cruz, terzino che gioca in una squadra di medio livello scozzese e indicato come pericolo numero uno degli azzurri. La partita in verità si rivela una passeggiata per la Nazionale che chiude già i conti in meno di mezz'ora con Christian Vieri. Sembra l'inizio di una splendida cavalcata per l'Italia, data tra le favorite per la vittoria della Coppa del Mondo. Invece quella contro l'Ecuador sarà l'unico successo in un torneo negativo e sfortunato, chiusosi con l'eliminazione agli ottavi di finale per mano della Corea del Sud.