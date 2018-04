30 aprile 1997, l'Italia vince 3-0 con la Polonia: gran gol di Baggio

© foto di Giacomo Morini

Il 30 aprile 1997 l'Italia batte 3-0 la Polonia in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Francia. Partita più semplice del previsto per gli azzurri al San Paolo di Napoli, con Di Matteo e Maldini che di fatto chiusero la pratica già nel primo tempo. La gara però viene ricordata anche per il gran gol di Roberto Baggio che diventò l'eroe della serata. Una rete alla sua maniera, con un controllo perfetto e il portiere messo a sedere. Un'altra perla su quel campo che - con la maglia della Fiorentina -lo aveva visto segnare uno dei gol più belli della sua carriera. Fu quella una serata perfetta, che segnava il ritorno di Baggio in azzurro. Il Codino era entrato in campo al quinto della ripresa e aveva sostituito Zola. Per lui era quello il venticinquesimo gol in nazionale.