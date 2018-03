30 novembre 1960, la Lazio esonera il grande Fulvio Bernardini

Il 30 novembre 1960 la Lazio esonera il tecnico, il grande Fulvio Bernardini. Il popolare Fuffo era stato un grande giocatore dei biancocelesti, con cui aveva iniziato la sua luminosa carriera. Da allenatore approdò alla Lazio nel 1958 dopo che aveva condotto la Fiorentina allo scudetto, portandola anche a giocarsi la finale di Coppa Campioni contro il Real Madrid. Bernardini seppe conquistare con la Lazio la Coppa Italia, primo trofeo dei biancocelesti. Il trenta novembre del '60 però la società decise di sollevarlo dall'incarico: il tecnico pagò la grave crisi economica del club e anche alcuni acquisti che si rivelarono inadeguati: dal brasiliano Tozzi all'uruguaiano Guaglianone. Per la cronaca alla fine di quella stagione la Lazio scese per la prima volta in B.