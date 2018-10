30 ottobre 1977, Renato Curi muore in campo durante Perugia-Juventus

Dall'Argentina sono sicuri: il Real Madrid ha chiuso l'accordo col River Plate per lo sbarco a Madrid nel giugno 2019 di Exequiel Palacios, centrocampista classe '98 che gioca in Argentina con profitto nonostante la giovanissima età. Ricorda un po' il messicano Héctor Herrera, centrocampista...

Dramma Leicester, morto il presidente. Vardy: "Una leggenda per me"

Ajax, anche il Manchester City in corsa per Frenkie de Jong

Everton, Marco Silva: "Il rigore dello United non c'era, è stato decisivo"

Monaco, Vasilyev: "Situazione grave, dobbiamo sforzarci per uscirne"

Real Madrid, Lopetegui dirige l'allenamento in un clima surreale

Leicester, squadra al King Power per rendere omaggio al presidente

Dall'Argentina: il Real Madrid ha bloccato Palacios. Arriverà in estate

Brasile, ex calciatore del Sao Paulo brutalmente ucciso

Fenerbahce, anche Zinedine Zidane fra i candidati per la panchina

