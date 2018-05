31 maggio 1970, ai Mondiali messicani introdotti cartellini gialli e sostituzioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 31 maggio 1970 hanno inizio i Mondiali del Messico con la sfida fra i padroni di casa e l'Unione Sovietica. La nona edizione della Coppa del Mondo presenta alcune novità storiche: è la prima edizione che si disputa nel Nord e Centro America, è visibile sulla televisione a colori, viene introdotta la sostituzione di due calciatori di movimento e compaiono i cartellini gialli. In precedenza gli arbitri ammonivano solo verbalmente i calciatori e si poteva sostituire solamente il portiere in caso di infortunio. Per chiudere sarà l'ultima volta che il torneo verrà chiamato "Coppa Rimet" in quanto il Brasile, campione del Mondo nell'edizione messicana, diventa il padrone definitivo avendo vinto il trofeo per tre volte.