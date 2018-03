31 marzo 1998, all'ultimo minuto l'Inter batte 2-1 lo Spartak Mosca nell'andata della semifinale Uefa

Il 31 marzo 1998 l'Inter vince 2-1 contro lo Spartak Mosca nella semifinale d'andata della Coppa Uefa. a San Siro nel primo tempo la squadra di Simoni dominò la partita andando però a sbattere contro il muro eretto dagli avversari. Anzi, la prima grande parata fu quella di Pagliuca su colpo di testa di Shirko. Sul finire del primo tempo però l'Inter trovò il vantaggio con un colpo di testa di Zamorano. L'uno a zero durò poco perchè dopo tre minuti della ripresa Alenichev, da distanza ravvicinata, su azione d'angolo trovò il pareggio. L'Inter a quel punto si riversò nella meta campo avversaria creando occasioni con Ronaldo e Zamorano. Ad un minuto dalla fine, in mischia, Zé Elias riuscì a trovare il gol del successo. Ed esultò correndo per tutto il campo.