4 aprile 1995, Delle Alpi vuoto e caro: la Juve va a S. Siro per la UEFA

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 4 aprile 1995 la Juventus affronta il Borussia Dortmund nella semifinale d'andata di Coppa UEFA. L'incontro entra nella storia perché i bianconeri decidono di giocare l'incontro a Milano e non a Torino. Questo per sfruttare al massimo la capienza dello stadio San Siro e avere un incasso ben maggiore di quanto, paradossalmente, avrebbe garantito lo stadio di casa. Il "Delle Alpi", poco funzionale al gioco del calcio, nonostante fosse stato concepito per i Mondiali di 5 anni prima, era stato troppo spesso freddo e vuoto teatro delle notti europee della Vecchia Signora. Uno stadio dalle spese troppo grandi per gli esigui guadagni degli incassi e il mancato accordo con la concessionaria e la subconcessionaria del Delle Alpi, rispettivamente Acqua Marcia e Publigest, hanno suggerito al cambio di sede. San Siro risponde alla grande raggiungendo gli 80mila spettatori. In campo la partita termina 2-2 con Jurgen Kohler che salva i bianconeri a due minuti dalla fine. Di Roberto Baggio l'altra rete su calcio di rigore mentre per il Dortmund la doppia firma in piena legge dell'ex: Stefan Reuter e Andreas Moller.