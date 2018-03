4 febbraio 2001, la Roma soffre ma batte il Parma ed è campione d'inverno

© foto di Federico De Luca

Il 4 febbraio 2001 la Roma si laurea campione d'inverno con sei punti di vantaggio su Juventus e Lazio. Quel giorno i giallorossi vinsero a Parma ma soffrendo. Nel corso del primo tempo Totti fallì un calcio di rigore (se lo era guadagnato Tommasi) colpendo il palo. E prima del riposo Di Vaio in contropiede trovò la rete del vantaggio per gli emiliani. Nella ripresa la Roma alzò il ritmo e inziiò ad attaccare con veemenza ma nonostante numerose occasioni il risultato restava lo stesso. Alla mezz'ora però su un cross di Samuel, irruppe Batistuta che di piede pareggiò. E al 38' l'argentino fu capace di ripetersi, sempre di piede, stavolta su assist di Aldair. Una doppietta fondamentale per il prosieguo dei sogni scudetto dei giallorossi.