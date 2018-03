4 gennaio 2007, muore Sandro Salvadore, uno dei migliori liberi italiani

Il 4 gennaio 2007 muore ad Asti Sandro Salvadore, ex difensore di Milan e Juventus. Era nato il 29 settembre 1929 a Milano era cresciuto nel settore giovanile rossonero insieme a Giovanni Trapattoni, altra promessa milanista dell'epoca. Salvadore, che iniziò come libero per poi essere impiegato con successo in cvari altri ruoli della difesa, viene considerato come uno dei migliori difensori della storia del calcio italiano. Con il Milan conquistò due scudetti poi passò alla Juventus con cui collezionò ben 453 presenze. E vinse tre scudetti e una Coppa Italia. Nel 2011 è stato omaggiato dalla Juve nella sua Walk of Fame allo Stadium ed è riconosciuto come uno dei migliori interpreti del ruolo di libero assieme a Scirea a cui passò il testimone nel 1973-74. Con la maglia della Nazionale ha conquistato il campionato d'Europpa nel 1968.