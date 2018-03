4 marzo 1996, muore Angelo Massimino, il Presidentissimo del Catania

Il 4 marzo 1996 muore a Scillato in provincia di Palermo, Angelo massimino storico presidente del Catania. Era un imprenditore del settore edilizio che dopo aver fatto successo in Argentina, negli anni Cinquanta tornò a Catania e nel 1969 assunse la presidenza del club calcistico della città. Dopo l'immediata promozione in A seguirono anni più complicati che portarono anche alla retrocessione e alle critiche dei tifosi. Si dimise per poi tornare alla presidenza a metà degli anni Settanta. Stagioni in chiaroscuro quelle successive, che comunque videro il Catania anche di nuovo in A nella stagione (82-83), con Di Marzio in panchina e Sorrentino, Cantarutti e Ranieri tra gli altri in squadra. Morì in un incidente sulla Palermo-Catania. Nel 2002 gli è stato intitolato lo stadio Cibali. A lui sono state anche attribuite frasi che sono rimaste scolpite nella memoria di chi ama il calcio e che ci fanno ricordare comunque con affetto questo personaggio. "Manca amalgama? Ditemi dove gioca e lo compriamo". "I nostri tifosi ci seguono ovunque: in treno, in macchina, in nave, perfino con dei voli charleston".