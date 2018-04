5 aprile 1908, la Nazionale tedesca fa il suo esordio assoluto

© foto di Image Sport

Con due anni d'anticipo rispetto l'Italia, ma con otto anni di ritardo dopo la fondazione della propria Federcalcio, il 5 aprile 1908 vede la luce la nazionale tedesca di calcio. la prima partita della Nationalmannschaft gioca a Basilea contro la Svizzera. La selezione si presenta in maglia nera al centro raffigurata un'aquila, stemma del Gran Maestro dell'Ordine teutonico, e bianca ai lati e sulle maniche con calzoncini e calzettoni neri. I colori sono presi dalla bandiera della Prussia. Non sarà un esordio felicissimo per i tedeschi, che perdono per 5-3 l'amichevole. Fritz Becker passerà alla storia per essere stato il primo marcatore della Germania (per la cronaca le sue reti nella partita saranno due). Paradossalmente per lui quella fu la sua prima e ultima partita con la Nazionale.