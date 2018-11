5 novembre 2008, Real-Juve 0-2: standing ovation del Bernabeu a Del Piero

© foto di Giacomo Morini

Serata storica per la Juventus e per Alessandro Del Piero, quella del 5 novembre 2008. Al "Bernabeu" va in scena la sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League fra Real Madrid e Juventus. I bianconeri tornano nell'Europa che conta dopo 3 anni, a seguito dello scandalo Calciopoli che ha mandato la squadra in Serie B nel 2006. Il Real Madrid, con l'ex Fabio Cannavaro al centro della difesa, è nettamente favorito ma deve fare i conti col numero 10 della "Vecchia Signora" in stato di grazia: dopo 17 minuti dal limite dell'area scarica un sinistro rasoterra che supera Casillas, nella ripresa calcia una punizione magistrale che gonfia la rete per il definitivo 0-2. Al 93' il tecnico Claudio Ranieri gli concede il tributo del pubblico, sostituendolo. La reazione del Bernabeu è la cosa più bella: lo stadio gli concede la standing ovation, riconoscendo il campione del passato e del presente, capace di fare la differenza a quasi 34 anni.