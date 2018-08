6 agosto 2011, il Milan conquista la Supercoppa italiana battendo l'Inter

Inter, Politano: "Scomparsi dal campo per dieci minuti"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 agosto

Genoa, Romulo: "Lottiamo tutti per lo stesso obiettivo"

Juve, Under 23 fuori dalla Coppa Italia. Zironelli: "Serve più cattiveria"

Il punto sulla Ligue 1 - Monaco: Pellegri non basta, tonfo del Nizza

Il 6 agosto 2011 il Milan conquista la Supercoppa Italiana. I rossoneri sconfissero l'Inter (2-1) a Pechino, allo stadio nazionale. A passare in vantaggio furono i nerazzurri allenati da Gasperini: Sneijder firmò il gol con una punizione perfetta che Abbiati riuscì soltanto a sfiorare. Nella ripresa - dopo che sul finire del primo tempo Ibra aveva colpito un palo per il Milan - arrivò il pari della squadra guidata da Allegri: su assist di Seedorf, Ibra si avventò sul pallone anticipando tutti. A metà del secondo tempo Boateng realizzò la rete del successo riprendendo un tiro di Pato (entrato al posto di Robinho) che era finito sul palo. Il Milan conquistava così il primo trofeo stagionale.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy