6 gennaio 2005, la Lazio vince il derby, Di Canio protagonista

© foto di Federico De Luca

Il 6 gennaio 2005 la Lazio vince il derby battendo la Roma 3-1. Un grande avvio per Giuseppe Papadopulo, che in panchina aveva appena preso il posto di Mimmo Caso e anche una vittoria memorabile considerato che i biancocelesti erano reduci da dieci stracittadine senza successi. Il primo gol è stato della Lazio con Di Canio alla mezz'ora del primo tempo poi il pari è stato firmato da cassano a metà ripresa. La squadra di Papadopulo però ha saputo rialzarsi e vincere con le reti di Cesar e Rocchi. Fu un derby ad alta tensione, spigoloso: alla fine tra l'altro Di Canio, al momento della sostituzione (al 90') ha mostrato a tutto lo stadio il numero tre, con la mano destra, per sottolineare i gol presi dalla Roma. Uno sfottò che nasceva anche dalla grande carica dell'attaccante laziale.