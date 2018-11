6 novembre, l'Italia affronta la Bosnia-Erzegovina: ultima da ct per Sacchi

© foto di Luigi Gasia

Il 6 novembre 1996 a Sarajevo l'Italia gioca un'amichevole contro la Bosnia-Erzegovina ed è l'ultima partita di Arrigo Sacchi come ct azzurro. Era il primo confronto fra le due nazionali: il commissario tecnico era reduce da una fallimentare avventura agli Europei in Inghilterra, con la Nazionale clamorosamente eliminata nella fase a gironi. Confermato pur con qualche perplessità, nemmeno i due successi nelle qualificazioni ai Mondiali del '98 contro Moldavia e Georgia resero la sua panchina più salda. A Sarajevo la squadra si presentò senza interisti né juventini per impegni delle rispettive squadre in Coppa Italia. Così i bosniaci vinsero, con le reti Salihamidzic e Bolic. Per l'Italia Chiesa firmò l'illusorio pareggio. Sacchi rassegnerà le dimissioni poco meno di un mese dopo per tornare sulla panchina del Milan, dopo l'esonero di Oscar Washington Tabarez.