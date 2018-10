6 ottobre 2017, Italia allo sbando: pari casalingo con la Macedonia e fischi

Tolosa-Nizza 1-1, Dossevi risponde a Srarfi. Balotelli non convocato

Eredivisie, bene l'Utrecht: successo per 2-1 col NAC Breda

Bojan Krkic ricorda Barcellona: "Troppe pressioni, non ero pronto"

Scholes difende Mourinho: "Non lo caccerei dal Manchester United"

Arsenal, è fatta per Miguel Almiron. Il paraguaiano piaceva all'Inter

Mourinho-Man United, per il Mirror esonero a prescindere: "The end"

Domani Liverpool-Man City, The Guardian: "Il meglio che c'è"

Real Madrid, As titola: "Vitamina Bale"

Francia 19, l'Olanda ipoteca la finale play off. Pari in Belgio-Svizzera

United, smentito l'esonero per Mou: "Ha ancora la nostra fiducia"

Girona-Eibar 2-3, la doppietta di Stuani non basta: colpaccio basco

DIRETTA PREMIER - Finali: Tottenham ok, colpaccio Bournemouth

Real Madrid, Benzema cambia agente: novità di mercato in arrivo?

Manchester City, per la difesa monitorato il talento gallese Rodon

Barcellona, il Guangzhou comunica il riscatto di Paulinho per 50 mln

Il 6 ottobre 2017 a Torino l'Italia si fa bloccare dalla Macedonia in una partita di qualificazione a Russia 2018. Azzurri al centro delle polemiche, dopo la brutta sconfitta contro la Spagna e il successo striminzito contro Israele. Il ct Giampiero Ventura è nell'occhio del ciclone, il clima teso e gli azzurri ne risentono, offrendo una prestazione ben lontana dal ritenersi accettabile. Segna Chiellini al 40' del primo tempo, nella ripresa pareggia Trajkovski. Viene sigillato il secondo posto nel girone fra i fischi, ma non la certezza di andare ai playoff. Servirà un'ultima partita, contro l'Albania.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy