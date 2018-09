6 settembre 2006, qualificazioni europee con scarto da record: 13-0

© foto di Imago/Image Sport

Il 6 settembre 2006 a Serravalle si assiste al più ampio scarto in una partita di qualificazione agli Europei: San Marino-Germania 0-13. Sulla panchina dei tedeschi siede Joachim Löw, già vice di Jürgen Klinsmann ai Mondiali giocati in casa. Già il primo tempo si chiude sul risultato tennistico di 6-0 ma la Germania decide di non risparmiarsi andando a dilagare: mattatore della serata Lukas Podolski, autore di quattro reti. Schweinsteiger, Klose e Hitzlsperger ne segnano due a testa; nel tabellino dei marcatori vanno anche Ballack, Friedrich e Schneider. Prima di questo exploit, il più ampio scarto era datato 1983 con Spagna-Malta terminato 12-1.