7 aprile 2004, muore la voce storica del calcio Enrico Ameri

Il 7 aprile 2004 si spegne una delle voci più importanti del giornalismo italiano, Enrico Ameri. Nato a Lucca il 25 aprile 1926, Ameri è stato per anni la prima voce della popolare trasmissione radiofonica Tutto il calcio minuto per minuto. Inizialmente non sembrava destinato al calcio, poiché chiuso da Nicolò Carosio e Nando Martellini, tanto che i primi reportage giornalistici furono di altro stampo: in Medioriente per raccontare la situazione politica, negli Stati Uniti per raccontare la missione spaziale che per la prima volta portò gli uomini sulla luna, in Svezia per i premi Nobel. Con il passaggio in televisione di Nando Martellini arrivò la svolta di Ameri, che prese il suo posto a Tutto il calcio minuto per minuto dedicandosi esclusivamente al calcio. Ha condotto oltre 1600 radiocronache, raccontando i principali eventi non solo della Serie A ma anche delle coppe europee e della Nazionale. Tifoso del Genoa (sebbene la sua fede non fu mai rivelata nel corso della sua attività lavoratitva), ironia del destino la sua ultima radiocronaca fu Genoa-Juventus del 26 maggio 1991, con il successo per 2-0 dei rossoblù che si qualificarono per la prima volta nella loro storia in Coppa Uefa.