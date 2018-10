7 ottobre 2000, Paolo Maldini batte il record di Zoff in Nazionale

© foto di Andrea Pasquinucci

Il 7 ottobre 2000 Paolo Maldini entra nella storia della Nazionale italiana. Scendendo in campo contro la Romania, in un incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali di Giappone e Corea del Sud, il difensore diventa il giocatore con più presenze in azzurro, superando Dino Zoff: 113 presenze contro le 112 del portiere friulano. Maldini arriverà a fissare a 126 il numero di presenze totali con l'Italia, dando l'addio alla nostra selezione proprio dopo i mondiali nippocoreani. Resterà a lungo recordman di presenze, venendo poi superato sette anni più tardi da Fabio Cannavaro.