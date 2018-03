8 febbraio 1995, il Milan in maglia gialla vince la Supercoppa Europea

L'8 febbraio 1995 il Milan vince la sua terza Supercoppa Europea e riesce nell'impresa davanti al proprio pubblico. A San Siro va in scena la partita di ritorno contro l'Arsenal con le due squadre che ripartono dallo 0-0 di sette giorni prima ad Highbury. La squadra di Fabio Capello, in un'inedita divisa gialla segnano un gol per tempo: Zvonimir Boban sfrutta una verticalizzazione di Daniele Massaro e rompe il ghiaccio al 41'. Nella ripresa sugli sviluppi di calcio d'angolo Daniele Massaro di testa supera David Seaman. Il Milan alza così il trofeo, riscattando il tonfo di un anno prima contro il Parma.