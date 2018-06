8 giugno 2004, l'Under21 è campione d'Europa. Battuta la Serbia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'otto giugno 2004 l'Italia Under21 conquista il suo quinto campionato europeo. Gli azzurrini di Claudio Gentile sconfissero la Serbia e Montenegro col risultato di 3-0. Non era partita bene l'avventura in quel torneo considerato che alla prima gara nel proprio girone era arrivato il ko con la Bielorussia ma progressivamente l'Italia ha saputo prendere le misure a tutti gi avversari. Quella sera, in finale, andarono a segno De Rossi (di testa), Bovo e Gilardino. Il primo gol arrivò alla mezz'ora e fu seguito dall'espulsione di Mijailovic per gioco falloso. Nella ripresa, comunque, nonostante l'inferiorità numerica la Serbia mise in campo tutte le sue energie e soltanto nel finale gli azzurri trovarono meritatamente altri due gol. Era un'under21 che aveva messo in mostra giocatori in grado di far parte a lungo della Nazionale maggiore, da Barzagli a De Rossi, da Bonera a Zaccardo fino a Gilardino.