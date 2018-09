8 settembre 1888, ha inizio il primo campionato della storia

© foto di Adidas Football

L'8 settembre 1888 in Inghilterra ha inizio il primo campionato della storia. La Football League, nata ad aprile, organizzò il primo torneo che vedeva al via 12 squadre, rappresentanti i membri fondatori della Federazione. Per la cronaca fu il Derby County la prima squadra in testa alla classifica dopo il primo turno grazie alla miglior differenza reti (vittoria 6-3 contro il Bolton). Il campionato verrà vinto dal Preston North End.