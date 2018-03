9 febbraio 1941, Meazza beffa l'Inter nel suo primo derby da avversario

Il 9 febbraio 1941 all'Arena di Milano va in scena il derby della Madonnina, entrato nella storia come il primo di Giuseppe Meazza da avversario dell'Inter. Dopo oltre 348 partite in nerazzurro e 240 reti in campionato, 19 dei quali proprio al Milan (record) e a 30 anni suonati i nerazzurri lo lasciano andare gratuitamente, convinti che il giocatore abbia preso ormai la parabola discendente. Meazza, infatti, è reduce da un anno di stop per un'occlusione dei vasi sanguigni al piede sinistro ed è ritenuto non più indispensabile per l'Ambrosiana-Inter. Ed eccoci alla stracittadina: Inter avanti di due reti nel primo tempo con rete di Frossi e autogol di Boniforti. Nel secondo tempo Cappello accorcia le distanze e ridà speranza al Milan. All'83' è proprio Peppino Meazza a segnare la rete del 2-2, zittendo i tifosi nerazzurri. La vendetta si è consumata.