129 gol in A per Quagliarella: stacca Rivera, raggiunge Bettega

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

129 gol in Serie A per Fabio Quagliarella, miglior marcatore in attività del nostro massimo campionato. E 41° in assoluto: con la rete segnata al Frosinone, l'attaccante della Sampdoria stacca Rivera e raggiunge Bettega in questa speciale graduatoria. Un mostro sacro, ormai, anche Quagliarella.