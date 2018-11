402 gol in campionato: CR7 premiato da Agnelli prima di Juve-Cagliari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una maglia celebrativa per Cristiano Ronaldo. Nel pre-partita di Juventus-Cagliari ( QUI IL LIVE TMW ) il campione portoghese è stato premiato dal presidente bianconero Andrea Agnelli per aver raggiunto quota 400 gol tra Premier, Liga e Serie A. Quota superata, per la cronaca: con la doppietta siglata in trasferta a Empoli, CR7 è già a 402 reti segnate nei campionati in cui ha giocato.