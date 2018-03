A Catellani 'premio studio Morosini-Aic'

Sesta edizione va all'ex attaccante della Virtus Entella

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Nel ricordo di Piermario Morosini, l'Aic e masterSport Institute confermano l'iniziativa in memoria dello sfortunato calciatore scomparso nel 2012, istituendo il "Premio di Studio Morosini", giunto alla sesta edizione, che permetterà ad un ex calciatore professionista di intraprendere un percorso di specializzazione partecipando alle lezioni del masterSport. Quest'anno il riconoscimento è stato assegnato ad Andrea Catellani, l'attaccante emiliano, con quasi 400 presenze tra i professionisti e capocannoniere della Serie B nel 2014/2015, che ha dovuto interrompere l'attività agonistica a 29 anni per un problema cardiaco.