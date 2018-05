A Livorno il Moro Day: il 13 maggio in campo per ricordare Morosini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Una giornata per ricordare Piermario Morosini. È il MORO DAY, organizzato dalla onlus 'You4ER' con l'adesione del Livorno. Domenica prossima, alle 18, scenderanno in campo gli 'Amici di Piermario', una selezione composta da calciatori scesi in campo con l'indimenticato centrocampista, e le 'Glorie amaranto', campioni del passato labronico.

“La città – dice Alessandro Banchini, presidente di You4er – avrà la possibilità di rivedere sul campo campioni come Diamanti, Bonaldi, Cutolo Knezevic, Vargas e tanti calcitori che quel maledetto giorn erano in campo con lui: Mazzoni, Salviato e Belingheri. Il ricavato andrà in beneficenza per l’acquisto di apparecchiature destinate al Pronto Soccorso di Livorno e defibrillatori da posizionare sul territorio grazie al supporto della “Live onlus”.