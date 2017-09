A Marassi Samp-Roma anche in playstation

Prima volta nella storia Serie A di match su videogame Fifa

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Il vero calcio d'inizio è in programma per sabato alle 20:45, ma un'ora prima a Marassi tra Sampdoria e Roma ci sarà anche un'altra partita, tutta virtuale. Per la prima volta nella storia della Serie A, infatti, verrà giocata una gara di campionato in anteprima sul videogame Fifa. A sfidarsi in un appassionante confronto eSports saranno i 'pro-player' delle due squadre: per i blucerchiati Mattia Guarracino (in arte Lonewolf92), per i giallorossi Nicolò Mirra (Insa ). I due campioni del videogame, dopo la presentazione sul campo e lo scambio di maglia e gagliardetti, accenderanno la console - sistemata nella gaming room allestita in tribuna - per dare il via alla partita che verrà trasmessa in diretta sui tabelloni luminosi dello stadio.