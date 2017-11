A Roma 'Un altro calcio è possibile'

Sabato quadrangolare tra forze armate e seminaristi e sacerdoti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - E' fissato per sabato il fischio d'inizio dell'8/o 'Un altro calcio è possibile', quadrangolare tra Forze Armate, una rappresentativa di seminaristi e sacerdoti dei Collegi e delle Università pontificie. Sul campo del Centro logistico Villa Spada, la gdf, l'esercito, l'aeronautica e la Top C.U.P. si fronteggeranno in una sfida calcistica all'insegna del fair-play: rispetto per i compagni di squadra, per l'avversario e le regole del gioco saranno la base per uno scontro all'ultimo gol. Quest'anno la novità sarà il triangolare di calcio femminile tra rappresentative militari e una rappresentativa della Roma. Tra gli allenatori d'eccezione per questa ottava edizione due ritorni: Vincent Candela per la gdf e Felice Pulici che accompagna la Top C.U.P sin dall'esordio del torneo. Due nuovi arrivi sulle altre panchine: Stefano Colantuono per l'aeronautica e Sebastiano Siviglia per l'esercito. L'evento è stato patrocinato da Figc e Fondazione Giovanni Paolo II, si realizza grazie al contributo di IBSA Bouty.