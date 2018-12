A volte ritornano: Inter, col Chievo potrebbe esordire Ranocchia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A volte ritornano: fermo a zero presenze in stagione, Andrea Ranocchia potrebbe esordire contro il Chievo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, considerato il turnover da effettuarsi in difesa, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, sta pensando di puntare sull'ex Bari per far rifiatare i titolari.