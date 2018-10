Abete: "Italia? Spero possa essere l'inizio di un nuovo percorso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex presidente della FIGC Giancarlo Abete è intervenuto ai microfoni di Sky: "Ho visto una bella nazionale, speriamo che possa essere un percorso diverso rispetto a quello visto negli ultimi anni. Siamo l'Italia, non dobbiamo accontentarci: siamo consapevoli delle difficoltà, noi dobbiamo puntare sempre al massimo. Abbiamo vinto tantissimo, per questo dobbiamo sempre puntare al massimo. Non basta una partita, seppur ottima, a modificare una situazione non soddisfacente. Vedremo se questo sarà l'inizio di un percorso diverso. La generazione campione nel 2006 è ancora oggettivamente superiore, ma dobbiamo guardare anche il livello delle nazionali avversarie".