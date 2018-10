Accuse di stupro a CR7, Lineker contro la Juve: "Tweet terribili"

Il doppio tweet con cui la Juventus ha difeso ieri la posizione di Cristiano Ronaldo, in merito alla vicenda che sta interessando il portoghese dopo le accuse di stupro da parte di Katryne Mayorga, continua a far discutere. Anche oltremanica, dove arriva il commento di Gary Lineker, che sempre su Twitter stigmatizza così il commento della Vecchia Signora: "A prescindere dall'esito legale della vicenda, questo è terribile da parte della Juventus".

Whatever the legal outcome, this is awful from Juventus: pic.twitter.com/3ZDNkscTdx

— Gary Lineker (@GaryLineker) 5 ottobre 2018