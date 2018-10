Accuse di stupro, EA Sports valuta la posizione di CR7

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime reazioni del mondo degli investimenti sulle voci sul presunto stupro perpetrato da Cristiano Ronaldo nei confronti di Kathryn Mayorga, ex modella che abita in Nevada, datato 2009. Il comunicato ufficiale di EA Sports non lascia grandi dubbi a riguardo. "Abbiamo visto il rapporto relativo alle accuse contro Cristiano. Monitoriamo con attenzione la situazione, dal momento che ci aspettiamo i nostri atleti di copertina e ambasciatori mantengano sempre una condotta in linea con i valori di EA Sports".