Accuse di stupro, Save the Children potrebbe interrompere con CR7

Milan, Musacchio: "Gioco di più e sono felice. Squadra in crescita"

Napoli, Milik: "Con la difesa a 3 possiamo giocare in maniera differente"

Torino, Mazzarri: "Zaza? Serve gente che tenga il ritmo per 90 minuti"

Guerrero gela un San Siro per pochi intimi. Milan-Olympiacos 0-1 al 45'

Serie A, live dai campi - Bologna, ritorno in gruppo per Donsah

Roma, il bivio di Cengiz Under: rinnovo o cessione in estate

Higuain e Cutrone, il Milan dilaga in pochi minuti: 3-1 all'Olympiacos

TOP NEWS Ore 20 - Under a un bivio. Lazio, Immobile titolare

Lazio, Tare: "Berisha ha qualità importanti, può esordire a gara in corso"

Moratti declina l'offerta: non sarà presidente della FIGC

Associated Press riporta l'intenzione, da parte di Save The Children di monitorare con grande attenzione la situazione Cristiano Ronaldo, dopo le accuse di stupro dell'americana Kathryn Mayorga. Se i fatti venissero confermati, la Ong deciderà di interrompere la collaborazione con il portoghese.

