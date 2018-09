Adani a Fuorigioco: "Vi spiego che cos'è la garra charrua"

Cos'è la garra charrua, quell'urlo che ormai è diventato un cult tra i tifosi interisti lanciato da Daniele Adani ai gol di Matias Vecino contro la Lazio e soprattutto contro il Tottenham? L'ex difensore nerazzurro lo spiega per 'Fuorigioco', l'inserto domenicale della Gazzetta dello Sport: "Tutto nasce nel Rio de la Plata. L'Uruguay è il miracolo calcistico del mondo. E' grande come la Toscana, eppure ha vinto due Mondiali (e in Russia ne avrebbe vinto un terzo se non si fosse fatto male Edinson Cavani) e due Olimpiadi perché loro hanno la "garra", l'artiglio per lottare alla morte, e hanno discendenze 'charrua', una piccola tribù indigena che lottò per secoli contro i colonizzatori. La passione nel calcio l'hanno messa argentini e uruguaiani; è un senso di appartenenza, un quotidiano. Lì la famosa mistica è rivelata, anche nelle figure storiche che rientrano. Ce ne sono tantissime: pensate a Diego Milito. Inizia al Racing, va in Spagna, poi Genoa e Inter. E vince lo scudetto!".