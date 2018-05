Adani: "Cholismo percorso che passa dalla sofferenza"

Daniele Adani ha commentato negli studi di Sky Sport ha commentato il successo nella finale di Europa League dell'Atletico Madrid: "Difficilmente una squadra favorita ha dimostrato di meritare la vittoria. Il Cholosimo è un percorso che passa dalla sofferenza per arrivare alla gloria. I primi 20 minuti ha sofferto lasciando la partita all’avversario per poi colpire alla prima occasione. Poi non ha più permesso all’avversario surclassandolo con compattezza, con sacrificio e qualità”.