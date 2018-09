Adani: "Fiorentina sulla strada giusta. Simeone più avanti di Icardi"

© foto di Federico De Luca

Daniele Adani, commentatore tv ed ex difensore di Inter e Fiorentina ha parlato dell'anticipo di oggi alla Gazzetta dello Sport: "Fiorentina destinata a restare in alto? E' un gruppo che ha voglia di migliorare e che ha saputo trasformare un dramma come la morte di Astori in energia positiva. Simeone? E' più avanti di Icardi e deve rendersene conto. E' pronto per il grande salto. Icardi? Sta migliorando nelle sue virtù ma è ancora un punto interrogativo negli altri aspetti del gioco. Ormai è lui l'attaccante atipico, non gli altri. Oggi tutti gli attaccanti giocano a calcio".